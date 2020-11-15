В ряде городов Украины стартовал второй тур местных выборов

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. В частности, сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Избирательные участки традиционно открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.

За кресло мэра Одессы борются действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, баллотирующийся от ОПЗЖ. В первом туре Труханов набрал 38,35% голосов, а Скорик - 19,47%.

В Сумах за пост борются действующий мэр Александр Лысенко, который баллотировался от "Батькивщины", и кандидат от партии "Европейская солидарность" Вадим Акперов. Лысенко в первом туре собрал 44,2% голосов, Акперов - 14,71%.

В Луцке во второй тур вышли два экс-мэра этого города Богдан Шиба (самовыдвиженец, набрал 13,14%) и Игорь Полищук ( "За будущее", 32,47%).

В Херсоне во второй тур вышел народный депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев (30,75%) и трижды бывший городской голова Владимир Сальдо. Последний в 2012 году был избран в Верховную Раду от Партии регионов, активно поддерживал Виктора Януковича и голосовал за законы 16 января 2014 года.

Колыхаев, несмотря на принадлежность к "За будущее", баллотировался от региональной партии "Нам здесь жить".

В Краматорске соревнуются действующий мэр Андрей Панков и депутат местного совета от "Нашего края" Александр Гончаренко, оба баллотировались как самовыдвиженцы. Панков в первом туре набрал 37,75%, а Гончаренко - 48,61%.

Самовыдвиженец и дважды бывший нардеп Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Посытко борются за пост городского головы Каменец-Подольского. Первый набрал 40,47% в первом туре, второй - 35,46%.

Мэра также выбирает город Украинка, где в первом туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - 1233. Жители будут выбирать между кандидатом от "Слуги народа" Оксаной Кирилюк и кандидатом от "Европейской солидарности" Александром Туренко.

Напомним, что второй тур выборов городских голов ЦИК назначила на две даты - 15 и 22 ноября. 22 ноября голосование состоится в Днепропетровской (г. Днепр и г. Кривой Рог), Донецкой (г. Славянск), Закарпатской (г. Ужгород), Киевской (г. Бровары), Львовской (г. Дрогобыч и г. Львов), Полтавской (г. Полтава) и Ровенской (г. Ровно) областях.