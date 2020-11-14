Пограничники Луганского отряда нашли в лесу пулемет

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, нашли предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Произошло это на участке, где рядом и граница с РоSSийской Федерацией, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганщины.

"Предмет, похожий на 14,5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции «Ильенко»", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали о находке сотрудников правоохранительных органов. Подозрительный предмет изъяли и направили на экспертизу.