Пограничники Луганского отряда нашли в лесу пулемет

О находке сообщили правоохранителям.

Пограничники Луганского отряда нашли в лесу пулемет
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, нашли предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Произошло это на участке, где рядом и граница с РоSSийской Федерацией, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганщины.

"Предмет, похожий на 14,5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции «Ильенко»", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали о находке сотрудников правоохранительных органов. Подозрительный предмет изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее на Ровенщине СБУ обнаружила замаскированный схрон с гранатами и взрывчаткой.

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