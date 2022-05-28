Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото

Украинские пограничники получили необычные трофеи - остатки от ракетного крейсера "Москва", уничтоженного корабельной ракетой "Нептун", информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По его словам, бойцы из отряда морской охраны получили необычные трофеи, которые скоро станут музейными экспонатами.

Речь идет о спасательном круге и световом буе, которые были на борту роSSийского ракетного крейсера "Москва". Остатки флагмана Черноморского флота страны-агрессора пограничникам передали небезразличные рыбаки.

Как отметил Сергей Дейнеко, после уничтожения ракетного крейсера корабельной ракетой "Нептун" спасательный круг и световой буй дрейфовали в открытом море.

"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся замечательными предметами. Была "Москва" – теперь нет. От нее остались только такие приятные упоминания. Слава Украине!", - подытожил Дейнеко в своей публикации.