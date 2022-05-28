Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото

Украинские пограничники получили необычные трофеи - остатки от ракетного крейсера "Москва", уничтоженного корабельной ракетой "Нептун", информирует Апостроф.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По его словам, бойцы из отряда морской охраны получили необычные трофеи, которые скоро станут музейными экспонатами.

Речь идет о спасательном круге и световом буе, которые были на борту роSSийского ракетного крейсера "Москва". Остатки флагмана Черноморского флота страны-агрессора пограничникам передали небезразличные рыбаки.

Как отметил Сергей Дейнеко, после уничтожения ракетного крейсера корабельной ракетой "Нептун" спасательный круг и световой буй дрейфовали в открытом море.

"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся замечательными предметами. Была "Москва" – теперь нет. От нее остались только такие приятные упоминания. Слава Украине!", - подытожил Дейнеко в своей публикации.


Богдан Соловьев, Апостроф

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