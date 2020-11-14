Азербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи Шуши

В частности, Азербайджану передали тела шести военных.

Азербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи Шуши
Фото: slovoidilo.ua

Азербайджан и Армения обменялись телами нескольких военнослужащих, погибших во время боев у города Шуша.

Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии роSSийских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, забрали тела нескольких военнослужащих, погибших на поле боя около города Шуша", - говорится в сообщении.

В частности, Азербайджану передали тела шести военных.

Напомним, жители районов вблизи Нагорного Карабаха, которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, покидают территорию и сжигают свои дома.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газаском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

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