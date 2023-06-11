Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Україні було надано гуманітарну допомогу та пальне за розпорядженням Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва. До гуманітарного вантажу входять колекторний трубопровід для перекачки стічних вод, підводні насоси, мотопомпи, гумові човни, захисні костюми, рятувальні жилети, літній та зимовий одяг.

В рамках допомоги від Азербайджану компанія SOCAR надала 20 тон пального ДСНС України в Одеській області, інформує Апостроф.

Також у перші години після техногенної катастрофи на Каховській ГЕС в рамках гуманітарної місії компанія SOCAR надала Благодійній організації "Я допоможу" та Благодійному фонду "Япомога" більше тисячі літрів дизелю та газу для порятунку людей і тварин. АЗК SOCAR, що розміщені на евакуаційному шляху, готові надати місця для відпочинку та безкоштовно нагодувати постраждалих.


Іван Троянов, Апостроф





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