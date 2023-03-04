Іран рухається до розпаду: в країні розпочався рух за незалежність Південного Азербайджану

Чотири провінції регіону Південний Азербайджан в Ірані вимагають незалежності від країни-агресора. Східний та Західний Азербайджан, Ардебіль і Зенджан – це територія, де проживає 30 млн етнічних азербайджанців. Вони становлять приблизно 20% від усього населення країни.

За ініціативою телеграм-каналу AZfront в Тебризі відбулася безпрецедентна акція за незалежність цієї території. Консолідовані сили восьми молодіжних організацій розклеїли по місту листівки з закликом до відокремлення регіону від Ірану, повідомляє "Телеграф", інформує Апостроф.

Акція азербайджанської молоді пройшла у кампусі Тебризького університету, де існував великий ризик затримання або ув’язнення учасників представниками воєнізованого угрупування "Басидж" та співробітниками Корпусу вартових ісламської революції. Але акція була якісно спланована та організована, і представникам іранської влади не вдалося помітити чи ідентифікувати учасників.

Ризики взяли на себе активісти Фронту національного визволення Південного Азербайджану, Азербайджанської національної організації опору, Азербайджанського студентського руху, Партії незалежності Південного Азербайджану, Демократичної Тюркської спілки Південного Азербайджану, Демократичної партії Південного Азербайджану, Ліберально-демократичної партії Південного Азербайджану та Партії Центру Азербайджану.

Імовірна незалежність Південного Азербайджану та, як наслідок, послаблення або знищення одного з головних партнерів москви у військовій агресії, співпадає з інтересами України.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном 16 лютого у Києві заявив, що їх країни мають спільного противника – Іран. Сторони домовилися про поглиблення співпраці у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.


Іван Троянов, Апостроф





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