Цього тижня до Києва приїдуть депутати з Азербайджану

Візит триватиме до 21 квітня.

Київ 17 квітня чотири азербайджанські депутати відвідають Київ, передає haqqin.az. Зокрема столицю України відвідають керівник робочої групи Міллі Меджлісу з азербайджано-українських міжпарламентських зв'язків Руфат Гулієв, члени групи Камран Байрамов, Сабір Гаджієв та Разі Нуруллаєв, інформує ZN.ua.

Цього тижня до Києва приїдуть депутати з Азербайджану

У парламенті Азербайджану зазначили, що депутати відвідають Київ на українське запрошення. У рамках візиту заплановано зустріч депутатів із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Також заплановано зустріч із членами парламентської групи дружби з Азербайджаном, азербайджанською діаспорою в Україні та іншими офіційними особами.

Візит азербайджанських депутатів триватиме до 21 квітня.





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