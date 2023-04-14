Цього тижня до Києва приїдуть депутати з Азербайджану

Візит триватиме до 21 квітня.

Київ 17 квітня чотири азербайджанські депутати відвідають Київ, передає haqqin.az. Зокрема столицю України відвідають керівник робочої групи Міллі Меджлісу з азербайджано-українських міжпарламентських зв'язків Руфат Гулієв, члени групи Камран Байрамов, Сабір Гаджієв та Разі Нуруллаєв, інформує ZN.ua .

У парламенті Азербайджану зазначили, що депутати відвідають Київ на українське запрошення. У рамках візиту заплановано зустріч депутатів із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Також заплановано зустріч із членами парламентської групи дружби з Азербайджаном, азербайджанською діаспорою в Україні та іншими офіційними особами.

Візит азербайджанських депутатів триватиме до 21 квітня.