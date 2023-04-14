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2023-04-14
Цього тижня до Києва приїдуть депутати з Азербайджану
Візит триватиме до 21 квітня.
Київ 17 квітня чотири азербайджанські депутати відвідають Київ,
У парламенті Азербайджану зазначили, що депутати відвідають Київ на українське запрошення. У рамках візиту заплановано зустріч депутатів із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Також заплановано зустріч із членами парламентської групи дружби з Азербайджаном, азербайджанською діаспорою в Україні та іншими офіційними особами.
Візит азербайджанських депутатів триватиме до 21 квітня.
Юлія Москаленко, ZN.ua