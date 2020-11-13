Нагорный Карабах: армяне покидают территорию и сжигают свои дома

Села вблизи Карабаха скоро должны перейти под контроль Азербайджана.

Нагорный Карабах: армяне покидают территорию и сжигают свои дома
Фото: скрін відео

Жители районов вблизи Нагорного Карабаха, которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, покидают территорию и сжигают свои дома.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6

— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

"Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери", - говорится в сообщении.

?Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV

— Leyla Mammadova ?? (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

В то же время сообщают, что миротворческий батальон Минобороны РоSSии взял под контроль город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, информирует Кавказский узел.

Миротворческий батальон #Минобороны РоSSии взял под контроль #Степанакерт, вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.#Карабах #РоSSия

Подробнее: https://t.co/3gwmPA4l5q
© Кавказский Узел pic.twitter.com/JvzUIJRvwh

— Кавказский Узел (@caucasianknot) November 12, 2020

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Рон Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого домаРон Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома
Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)
Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ
Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советникомЗеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником
Кличко премировал своих заместителейКличко премировал своих заместителей
Премьер Армении обратился к фюреру РФ за помощью из-за Нагорного КарабахаПремьер Армении обратился к фюреру РФ за помощью из-за Нагорного Карабаха
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетяхГройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях
Госсекретарь США провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении по Нагорному КарабахуГоссекретарь США провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
Грымчаку продолжили ночной домашний арест до 15 декабряГрымчаку продолжили ночной домашний арест до 15 декабря
РоSSия переселила в оккупированный Крым 500 тысяч своих граждан - ДжеппарРоSSия переселила в оккупированный Крым 500 тысяч своих граждан - Джеппар
Последние новости
Подгружаем последние новости