Нагорный Карабах: армяне покидают территорию и сжигают свои дома

Жители районов вблизи Нагорного Карабаха, которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, покидают территорию и сжигают свои дома.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

"Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери", - говорится в сообщении.

?Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova ?? (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

В то же время сообщают, что миротворческий батальон Минобороны РоSSии взял под контроль город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, информирует Кавказский узел.

Миротворческий батальон #Минобороны РоSSии взял под контроль #Степанакерт , вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков. #Карабах #РоSSия



Подробнее: https://t.co/3gwmPA4l5q

© Кавказский Узел pic.twitter.com/JvzUIJRvwh — Кавказский Узел (@caucasianknot) November 12, 2020

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.