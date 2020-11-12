Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19

Без помощи нуждающимся странам не удастся побороть коронавирус.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество достичь нового консенсуса. С таким заявлением глава Республики выступил во время третьего Парижского форума мира. Французский лидер считает, что без нового видения не удастся преодолеть пандемию коронавируса и сопутствующие экономические и социальные вызовы.

Фото: Lb.ua

"Мы понимаем, что миру нужен новый консенсус. И когда я употребляю слово «консенсус», то не имею в виду какой-то слабый компромисс или какие-то договоренности о балансе сил. Мы должны предоставить мировому сообществу новое видение, все вместе - развитые страны, страны, которые развиваются и формируются, - представить его. Несмотря на разницу в социальном и экономическом уровне. Мы не можем преодолеть вызовы без оказания помощи друг другу", - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул: сейчас ключевой вопрос с точки зрения противодействия пандемии - как обеспечить универсальный доступ к лекарствам и финансовой помощи для всех стран и граждан. Глава Французской Республики отмечает, что без помощи нуждающимся странам не удастся побороть коронавирус.

Фото: Lb.ua

"Мы должны заново отстроить прозрачную глобальную систему торговли, обращая внимание на положение различных сообществ по всему миру. Восстановление международной торговли и экономики должно происходить также с учетом климатических изменений, вызовов, стоящих за ними. Это должно стать частью того самого консенсуса", - заявил Макрон.

Вместе с тем глава Европейского Совета Шарль Мишель также выступил за достижение нового консенсуса, договоренности для борьбы с пандемией.

Фото: Lb.ua

"Мы призываем к выработке международной договоренности для борьбы с пандемией. Подобная международная приверженность служить предотвращению будущих пандемий. Мы видим, что это необходимо, но это также означает, что в том случае, если нам придется иметь дело с другими, последующими пандемиями, мы сможем реагировать и координироваться лучше и гораздо быстрее для противодействия им. Это позволит нам быстрее разрабатывать необходимые ресурсы, передавать их различным странам. Так мы сможем лучше защитить наших граждан", - сказал Мишель.

Напомним, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ждет худшая за 10 лет рецессия, в результате которой за чертой бедности окажутся свыше 9 млн украинцев.

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