Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19
Без помощи нуждающимся странам не удастся побороть коронавирус.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество достичь нового консенсуса. С таким заявлением глава Республики выступил во время третьего Парижского форума мира. Французский лидер считает, что без нового видения не удастся преодолеть пандемию коронавируса и сопутствующие экономические и социальные вызовы.
"Мы понимаем, что миру нужен новый консенсус. И когда я употребляю слово «консенсус», то не имею в виду какой-то слабый компромисс или какие-то договоренности о балансе сил. Мы должны предоставить мировому сообществу новое видение, все вместе - развитые страны, страны, которые развиваются и формируются, - представить его. Несмотря на разницу в социальном и экономическом уровне. Мы не можем преодолеть вызовы без оказания помощи друг другу", - сказал Макрон.
Президент Франции подчеркнул: сейчас ключевой вопрос с точки зрения противодействия пандемии - как обеспечить универсальный доступ к лекарствам и финансовой помощи для всех стран и граждан. Глава Французской Республики отмечает, что без помощи нуждающимся странам не удастся побороть коронавирус.
"Мы должны заново отстроить прозрачную глобальную систему торговли, обращая внимание на положение различных сообществ по всему миру. Восстановление международной торговли и экономики должно происходить также с учетом климатических изменений, вызовов, стоящих за ними. Это должно стать частью того самого консенсуса", - заявил Макрон.
Вместе с тем глава Европейского Совета Шарль Мишель также выступил за достижение нового консенсуса, договоренности для борьбы с пандемией.
"Мы призываем к выработке международной договоренности для борьбы с пандемией. Подобная международная приверженность служить предотвращению будущих пандемий. Мы видим, что это необходимо, но это также означает, что в том случае, если нам придется иметь дело с другими, последующими пандемиями, мы сможем реагировать и координироваться лучше и гораздо быстрее для противодействия им. Это позволит нам быстрее разрабатывать необходимые ресурсы, передавать их различным странам. Так мы сможем лучше защитить наших граждан", - сказал Мишель.
Напомним, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ждет худшая за 10 лет рецессия, в результате которой за чертой бедности окажутся свыше 9 млн украинцев.