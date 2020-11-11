"Абсолютный фейк": Шкарлет опроверг отказ от 12-летнего образования

Министр предлагает подумать над тем, чтобы дети шли в школу с 5 лет.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет опроверг информацию об отказе от 12-летнего школьного образования.

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год длится в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - написал он в своем телеграм-канале.

Несмотря на различные информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования, глава МОН считает необходимым активную коммуникацию с обществом по этому вопросу.

Шкарлет убежден, что "прежде всего мы должны вести диалог с родителями", ведь "неоднократно слышал возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет".

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения «за» и «против»", - отметил он.

Глава министерства подчеркнул, что дискуссия открытая, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН принимать не будет.

16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании". Он преимущественно закрепляет и расширяет нормы закона "Об образовании", но предусматривает и некоторые нововведения.