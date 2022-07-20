Переселенців виселятимуть з приміщень шкіл та гуртожитків – Шкарлет

Людям обіцяють надати альтернативне житло.

Переселенців виселятимуть з приміщень шкіл та гуртожитків – Шкарлет
© Богдан Андріїв/facebook

Спеціально створені комісії в рамках підготовки до нового навчального року проводять оцінку стану будівель та приміщень навчальних закладів. Комісії повинні видати акт перевірки кожному закладу після огляду. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що у разі початку навчального року в очній або очно-дистанційній формі, заклади вищої, фахової передвищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти повинні створити умови для проведення освітнього процесу, облаштувати аудиторії та надати можливість студентам поселитися в гуртожитках.

"Тому питання проживання внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях і гуртожитках закладів освіти потребує невідкладного вирішення за участю військових адміністрацій, які мусять забезпечити їхнє переселення в інші безпечні місця", - зазначив міністр в Telegram.

У Мінреінтеграції застерегли місцеву владу від виселення людей з гурожитків навчальних закладів на вулицю. Переселенцям мають надати альтернативне житло.

За даними ДСНС, на сьогодні очне навчання в Україні можуть забезпечити лише 19% навчальних закладів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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