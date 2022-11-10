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2022-11-10
До шкіл РФ повертають курс військової підготовки
Певне, Путіну не вистачає людей для ведення загарбницьких воєн, інформує
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Наступного навчального року у російських школах з'явиться курс початкової військової підготовки (НВП), повідомив міністр освіти Сергій Кравцов.
"Курс буде вже з наступного року в школах. Зараз він справді готується. До 1 січня ми його підготуємо, потім пройде апробація, і школи з наступного року можуть у своїй роботі використовувати", - сказав він.
Предмет НВП скасували в РФ на початку 1990-х років, а навесні цього року знову почали обговорювати ідею повернути його до шкіл.
Анастасія Дейна, ZN.ua