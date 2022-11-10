До шкіл РФ повертають курс військової підготовки

Наступного навчального року у російських школах з'явиться курс початкової військової підготовки (НВП), повідомив міністр освіти Сергій Кравцов.

"Курс буде вже з наступного року в школах. Зараз він справді готується. До 1 січня ми його підготуємо, потім пройде апробація, і школи з наступного року можуть у своїй роботі використовувати", - сказав він.