Українських переселенців просять не тягнути з пошуком роботи: "Багато хто готовий залишитися"

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає внутрішніх переселенців якнайшвидше працевлаштовуватися на новому місці.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота, і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя», – сказала Верещук.

За її словами, працевлаштування переселенців – це не тільки дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо. Серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу, тож добре почуваються на новому місці. Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали.

«Насамперед, це результат успішної інтеграції та свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала у пригоді у найскладніших умовах», - ідеться в повідомленні.