Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватись

«Працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо», інформує ZN.ua.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватись
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала внутрішніх переселенців шукати роботу на новому місці у безпечних регіонах. Про це йдеться в офіційній заяві Мінреінтеграції.

Як зазначила Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.

«Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні», - підкреслила віцепрем’єрка.

«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя», – додала вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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