Україна просить в ООН генератори для переселенців

Україна потребує тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На Координаційній зустрічі Уряду, ООН та USAID обговорювались питання оперативної гуманітарної допомоги Україні, а також потреби регіонів у сфері енергетики, тепло- та водопостачання для проходження зимового періоду.

«За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни. Ворог розраховує на холод і темряву як на свою зброю. Звертаючись до наших міжнародних партнерів, хочу сказати: ми на вас дуже розраховуємо! Це унікальний за своїми масштабами гуманітарний виклик», – наголосила Верещук.

За її словами наразі існує потребі у великій кількості генераторів різної потужності для обладнання 800 пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях та для місць компактного проживання внутрішніх переселенців (ВПО), яких по країні близько 5670.

Верещук попросила підтримати ініціативу Мінреінтеграції щодо масованого постачання генераторів для МКП по країні та пунктів обігріву на деокупованих територіях.

«Цієї зими це не просто гуманітарна операція. Це інвестиція в стійкість українського народу», – зазначила міністерка.