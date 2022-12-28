Не на часі: масові перевірки виплат для переселенців поки припинять, подробиці

У Мінреінтеграції вирішили поки що відмовитися від масових перевірок тимчасово переміщених осіб.

У Міністерстві реінтеграції вирішили поки що не продовжувати масових перевірок місць проживання та виплат для людей, які були тимчасово переміщені із зон бойових дій. Такі перевірки проводитимуться лише у випадках звернення правоохоронних органів. Про це розповіла віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

За словами чиновниці, масові перевірки місць проживання ВПО зараз не на часі.

"Як держава ми зобов'язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками або помилково цієї допомоги втратили. Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність зазначеного місця проживання. Повинні чітко визначити підстави, з яких допускається проведення перевірок", - заявила Верещук.

За результатами наради вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за підозри на неправомірне отримання допомоги. Про що людина обов'язково повідомлять телефонний дзвінок. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається, запевнила голова Мінреінтеграції.