Шмыгаль пообещал поддержку бизнесу в условиях карантина

Для поддержки бизнеса правительство готово восстановить и расширить некоторые программы поддержки, которые действовали ранее.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что правительство готово поддержать предпринимателей, пока будет продолжаться усиленный карантин выходного дня.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, 11 ноября на заседании Кабинета министров будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.

"Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", - добавил Шмыгаль.

Для поддержки бизнеса правительство готово восстановить и расширить следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года.

Также правительство вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас прорабатывает механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Напомним, Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. Ранее президент Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса. Согласно им, ВУЗы переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в красных и оранжевых зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

Также Министерство здравоохранения обратилось в Кабмин с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические мероприятия будут усилены только в субботу и воскресенье. Президент Владимир Зеленский провел совещание по этому поводу и отметил, что карантин выходного дня будет действовать несколько недель и поможет избежать жесткого локдауна.

Сегодня Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей призвали сохранить доступность храмов и учреждений культуры в течение всей недели.