Орбан рассказал, при каких условиях Венгрия согласится на нефтяное эмбарго против РоSSии

Премьер Венгрии настаивает на обеспечении энергетической безопасности своей страны, информирует ZN.ua.

Орбан рассказал, при каких условиях Венгрия согласится на нефтяное эмбарго против РоSSии
© REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна согласится на введение Евросоюзом эмбарго на роSSийскую нефть, если ограничения не будут касаться поставок по трубопроводам и Будапешт будет гарантированно получать нефть даже при "несчастном случае" на трубопроводе. Об этом он сказал перед саммитом ЕС, пишет "Европейская правда".

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций — ред.) — это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить роSSийскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо", — отметил Орбан.

По его словам, Венгрия будет готова поддержать новый пакет европейских санкций против РФ, если он будет включать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС — ред.), здесь нет договоренности", — добавил премьер Венгрии.


Максим Царук, ZN.ua

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