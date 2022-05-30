Орбан рассказал, при каких условиях Венгрия согласится на нефтяное эмбарго против РоSSии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна согласится на введение Евросоюзом эмбарго на роSSийскую нефть, если ограничения не будут касаться поставок по трубопроводам и Будапешт будет гарантированно получать нефть даже при "несчастном случае" на трубопроводе. Об этом он сказал перед саммитом ЕС , пишет " Европейская правда ".

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций — ред.) — это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить роSSийскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо", — отметил Орбан.

По его словам, Венгрия будет готова поддержать новый пакет европейских санкций против РФ , если он будет включать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".