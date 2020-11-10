Зеленский провел первое селекторное совещание на самоизоляции

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое селекторное совещание, находясь на самоизоляции после того, как узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию.

Совещание было посвящено вопросам работы НАЭК "Энергоатом", информирует пресс-служба главы государства.

Глава государства ознакомился с ходом выполнения указа президента Украины № 406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики" от 22 сентября 2020 года.

"По результатам обсуждения текущего состояния НАЭК "Энергоатом" Владимир Зеленский отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленных на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС", - говорится в сообщении.

Также была подчеркнута необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом" в соответствии с упомянутым указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.

Напомним, о том, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сдали положительные тесты на COVID-19, стало известно вечером в понедельник. Они ушли на самоизоляцию. Ермак отметил, что примет участие в запланированной видеовстрече советников лидеров нормандского формата, которая будет проходить на этой неделе. "Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - подчеркнул глава ОП. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме.

Президент Зеленский считает, что его политические оппоненты "радуются его болезни" и обвинил это "небольшое количество субъектов" в потере человеческих качеств.

По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, вчера в Офисе президента был "обычный день". Первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать.

Летом этого года коронавирусной инфекцией COVID-19 переболела супруга президента Елена Зеленская. Президент тогда говорил, что хотел сам заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, "что это не страшно".