На Закарпатье от огнестрельного ранения погиб пограничник

Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался военный отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии нашел своего коллегу (который был со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября, после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к его гибели.

Напомним, в начале марта на Закарпатье нашли застреленным 20-летнего пограничника. Полиция рассматривала версию самоубийства.