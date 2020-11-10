Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)

Заявление об исчезновении Кернеса подал руководитель одной из общественных организаций.

Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции отметили, что заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Он сообщил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

"9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в настоящее время соответствующая информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обновление. Через некоторое время сообщение об открытии дела исчезло. В МВД "Украі?нськіи? правді" уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

"Полиция внесла сведения в ЕРДР по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла дело - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно", - отметил заместитель директора отдела коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским главой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

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