В Армении демонстранты захватили здание парламента и избили его главу

В Ереване после сообщения о достижении мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ по Нагорному Карабаху начались масштабные протесты.

Люди ворвались в здание парламента и требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет "Интерфакс-Украина".

Спикера парламента Арарата Мирзояна избили, заставляя сказать, где Пашинян. Известно, что Мирзоян был госпитализирован.

К зданию парламента на фоне заявления Армении о выводе своих войск из Карабаха пришли тысячи людей.

Недовольные митингующие фактически устроили погром в парламентском зале заседаний. Также группа людей двинулась к резиденции Пашиняна.

Сам армянский премьер написал в Facebook, что за пределы страны не выезжал и будет выполнять свою работу.

Напомним, сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Туда будут доставлены почти 2000 роSSийских военных в качестве миротворцев. Стороны обменяются телами погибших и пленными.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.