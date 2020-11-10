В Армении демонстранты захватили здание парламента и избили его главу

Митингующие пытались найти премьера Никола Пашиняна.

В Армении демонстранты захватили здание парламента и избили его главу
Фото: скрін

В Ереване после сообщения о достижении мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ по Нагорному Карабаху начались масштабные протесты.

Люди ворвались в здание парламента и требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет "Интерфакс-Украина".

Спикера парламента Арарата Мирзояна избили, заставляя сказать, где Пашинян. Известно, что Мирзоян был госпитализирован.

К зданию парламента на фоне заявления Армении о выводе своих войск из Карабаха пришли тысячи людей.

Недовольные митингующие фактически устроили погром в парламентском зале заседаний. Также группа людей двинулась к резиденции Пашиняна.

Huge Protest in #Yerevan after #Armenia, #Azerbaijan and #Russia sign #NagornoKarabagh peace deal

Protesters broke into parliament and government buildings, shouting "We will not give it up."

Full Story: https://t.co/rFQ3yeryyT pic.twitter.com/lK2f3JR7FH

— Global News (@GlbBreakNews) November 10, 2020

Сам армянский премьер написал в Facebook, что за пределы страны не выезжал и будет выполнять свою работу.

Напомним, сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Туда будут доставлены почти 2000 роSSийских военных в качестве миротворцев. Стороны обменяются телами погибших и пленными.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
На границе Армении с Азербайджаном зенитной ракетой сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24На границе Армении с Азербайджаном зенитной ракетой сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24
Нацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и АрменииНацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении
Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсудаАпелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда
Главу Черниговской райгосадминистрации поймали на взятке $10 тыс.Главу Черниговской райгосадминистрации поймали на взятке $10 тыс.
Данилов предупредил главу КСУ, шо "Ростов не резиновый"Данилов предупредил главу КСУ, шо "Ростов не резиновый"
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева ВовкаНАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка
Политзаключенного Шумкова избили в роSSийской колонииПолитзаключенного Шумкова избили в роSSийской колонии
Премьер Армении обратился к фюреру РФ за помощью из-за Нагорного КарабахаПремьер Армении обратился к фюреру РФ за помощью из-за Нагорного Карабаха
Депутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕСДепутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС
Кабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерейКабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Последние новости
Подгружаем последние новости