В Армении демонстранты захватили здание парламента и избили его главу

Сам армянский премьер написал в Facebook, что за пределы страны не выезжал и будет выполнять свою работу.
Напомним, сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.
Туда будут доставлены почти 2000 роSSийских военных в качестве миротворцев. Стороны обменяются телами погибших и пленными.
27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.
Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.
В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.