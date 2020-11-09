В Польше к 100-й годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой

Монумент изображает маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем и атаманом Симоном Петлюрой.

В Польше к 100-й годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой
Фото: gov.pl

В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

Об этом сообщает Министерство культуры Польши.

Монумент "Перед Варшавской битвой" изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и украинским атаманом Симоном Петлюрой.

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении.

Фото: gov.pl

Монумент создан усилиями социальной инициативы Stowarzyszenie Skierniewice 2019-2020 в сотрудничестве с польским Министерством культуры и властью Скерневице. Автор проекта - Кароль Бадин из краковской академии искусств.

Скерневице выбрали за роль этого города в событиях 1920 - именно туда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии.

Фото: gov.pl

Напомним, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей. Президент Владимир Зеленский назвал победу над роSSийской врмией в 1920 году примером объединения Украины и Польши.

В 2016 году, после того как польский Сейм принял резолюцию о геноциде поляков украинцами во время Второй мировой войны, президенты Петр Порошенко и Дуда заявили о намерении сместить исторические акценты. Тогда было принято решение искать общих для Украины и Польи героев.

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