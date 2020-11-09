"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", - Зеленский об украинском языке

"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать изучению" украинского языка.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю Дня украинской письменности и языка.

Глава государства вспомнил о времени обучения в университете и выразил сожаление, что тогда хорошо не освоил украинский.

"Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", - отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что многие наши граждане с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Но они не являются меньшими патриотами.

"Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению", - подчеркнул он.

Президент предложил сегодня, в День украинской письменности и языка, показать кому-то из друзей, не освоивших язык, "сокровище украинского слова", "влюбить их в украинский язык".

Напомним, Верховный Суд признал, что Президент Украины обязан общаться на государственном языке во время выполнения служебных обязанностей.