В Австрии 30 человек задержаны во время антитеррористической операции

В полиции отметили, что эти задержания не имеют связи с терактом, происшедшим в Вене на прошлой неделе.

В Австрии 30 человек задержаны во время антитеррористической операции
Фото: Depositphotosjinga80

В Австрии правоохранители задержали более 30 человек в ходе более чем 60 рейдов в рамках антитеррористической операции.

Об этом сообщает Reuters.

В полиции отметили, что эти задержания не имеют связи с терактом, происшедшим в Вене на прошлой неделе.

В понедельник рейды по квартирам, домам, предприятиям и помещениям объединений в четырех австрийских землях были направлены против людей, подозреваемых в принадлежности или поддержке палестинского исламистского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман".

"Подозрение заключается в принадлежности к террористической организации, финансировании терроризма, объединении против государства, преступной организации и отмывании денег", - сообщили в прокуратуре города Грац.

Прокуратура подозревает более 70 человек в принадлежности к ХАМАСу и "Братьям-мусульманам".

Правоохранители провели рейды в четырех провинциях: Штирии, Каринтии, Вене и Нижней Австрии.

Соединенные Штаты и Европейский союз объявили ХАМАС террористической организацией. "Братья-мусульмане" не входят в террористический черный список блока, но прокуроры заявили, что расследуют связи между этими двумя организациями.

Напомним, вечером 2 ноября несколько человек открыли огонь возле синагоги в центре Вены.

Сейчас известно о пяти погибших в результате теракта и по меньшей мере 15 раненых. Сообщалось, что погибли четыре мирных жителей и один нападавший, которого полиция застрелила сразу же на месте происшествия.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение.

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