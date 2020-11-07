Оккупанты на Донбассе стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского

С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ .

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки оккупанты применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем, а недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, 5 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный получил ранения.