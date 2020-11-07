Оккупанты на Донбассе стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского

С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Оккупанты на Донбассе стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского
Фото: ukrinform.ua

За прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки оккупанты применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем, а недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, 5 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный получил ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал условие проведения выборов на ДонбассеЗеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе
В офисе президента рассматривают "разные пути" прекращение войны на Донбассе, - ЕрмакВ офисе президента рассматривают "разные пути" прекращение войны на Донбассе, - Ермак
На Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военныйНа Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военный
Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренностиОккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
ТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на ДонбассеТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на Донбассе
Волкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что и на ДонбассеВолкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что и на Донбассе
Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на ДонбассеУкраина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на Донбассе
На Донбассе в результате обстрела из гранатомета ранен военныйНа Донбассе в результате обстрела из гранатомета ранен военный
Зеленский обсудил с главой Красного Креста освобождение пленных и разминирование на ДонбассеЗеленский обсудил с главой Красного Креста освобождение пленных и разминирование на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости