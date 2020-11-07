Словакия заинтересована в участии в "Крымской платформе", - посол

Дипломат подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию подходящей площадки.

Словакия заинтересована в участии в "Крымской платформе", - посол
Фото: zemavek.sk

Посол Словакии в Украине Марек Шафин заявил, что его страна заинтересована в участии в "Крымской платформе".

Об этом он заявил во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию в пунктах пропуска на украинском-словацкой границе и договорились активизировать усилия с целью углубления сотрудничества между таможенными службами двух стран в части обмена информацией.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по формату "Крымская платформа".

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