В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)

Партия “Европейская солидарность” (“ЕС”) выиграла выборы в Киевсовет с результатом 20,52%. Всего в Киевсовет прошли 7 партий – “ЕС”, “УДАР”, “Единство”, “Оппозиционная платформа – за жизнь” (ОПЗЖ), “Слуга народа”, ВО “Батькивщина” и “Голос”.

Об этом KV стало известно из брифинга главы Киевской территориальной избирательной комиссии Валентины Корольковой.

Как сообщила Валентина Королькова, 5-процентный барьер преодолели следующие партии:

“ЕС” – 20,52%;

“УДАР” – 19,98%;

Единство – 8,74%;

ОПЗЖ – 7,81%;

Слуга Народа – 7,53%;

ВО “Батькивщина” – 7,49%;

Голос – 5,97%.

Напомним, на выборах мэра Киева , которые состоялись 25 октября, выиграл действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него отдали голоса 50,52% проголосовавших избирателей.