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2020-11-06
В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)
Партия “Европейская солидарность” (“ЕС”) выиграла выборы в Киевсовет с результатом 20,52%. Всего в Киевсовет прошли 7 партий – “ЕС”, “УДАР”, “Единство”, “Оппозиционная платформа – за жизнь” (ОПЗЖ), “Слуга народа”, ВО “Батькивщина” и “Голос”.
Об этом
Как сообщила Валентина Королькова, 5-процентный барьер преодолели следующие партии:
“ЕС” – 20,52%;
“УДАР” – 19,98%;
Единство – 8,74%;
ОПЗЖ – 7,81%;
Слуга Народа – 7,53%;
ВО “Батькивщина” – 7,49%;
Голос – 5,97%.
Напомним, на выборах мэра Киева, которые состоялись 25 октября, выиграл действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него отдали голоса 50,52% проголосовавших избирателей.
Фото:
Александр Кравченко, КиевВласть