Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда

В сентябре Ольга Панченко попалась на передаче взятки.

Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда
Фото: slovoidilo.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила от должности главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которая попалась на передаче взятки.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

Отмечается, что сегодня, 6 ноября, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи от 28 октября об отказе в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро об отстранении Панченко от должности. Судья подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Коллегия судей отменила постановление следственного судьи и приняла новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемой от занимаемой должности до завершения следствия - до 22 ноября 2020 года.

"Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября судью Панченко уличили в передаче $ 3 тыс. взятки. Как сообщалось, она пыталась оказать давление на одного из судей, а затем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

В октябре Высший совет правосудия отстранил Панченко от исполнения обязанностей.

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