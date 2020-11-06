Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда
В сентябре Ольга Панченко попалась на передаче взятки.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила от должности главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которая попалась на передаче взятки.
Об этом сообщается на сайте ВАКС.
Отмечается, что сегодня, 6 ноября, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи от 28 октября об отказе в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро об отстранении Панченко от должности. Судья подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Коллегия судей отменила постановление следственного судьи и приняла новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемой от занимаемой должности до завершения следствия - до 22 ноября 2020 года.
"Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 сентября судью Панченко уличили в передаче $ 3 тыс. взятки. Как сообщалось, она пыталась оказать давление на одного из судей, а затем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.
В октябре Высший совет правосудия отстранил Панченко от исполнения обязанностей.