Профильный комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на заседании 4 ноября принял решение рекомендовать парламенту проголосовать президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу без изменений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Нардеп отметил, что такое решение принято после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с ОАСК и КСУ.

"Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецианка, и общественность, и экспертные юридические сообщества", - отметил Юрчишин в фейсбуке.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Впрочем, Зеленский заявляет, что не будет отзывать законопроект.

В Раде также зарегистрировали законопроект в соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.