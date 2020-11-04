Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)

Фото: facebook/Володимир Боровик

Освобожденный по решению апелляционного суда в Италии нацгвардеец Виталий Маркив вышел из тюрьмы Опера в Милане.

Фото: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

Фото с Виталием Маркивым обнародовал также заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Первое фото Виталия Маркива на свободе после 1222 дней без свободы по ужасным и несправедливым обвинениям", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что завтра днем Виталий Маркив будет уже в Украине.

Фото: Facebook.com

В сети появилось видео, на котором зафиксированы первые минуты Маркива на свободе. Освобожденный нацгвардеец также дал короткий комментарий журналистам.

"Это чрезвычайное событие. Мы доказали, что правда есть, что справедливость существует. И моим первым осуждением это было прежде доказано, что кремлевской пропаганде нет предела. Правда побеждает, добро побеждает", - сказал Маркив.

Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года. Старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции проходили в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

15 октября в Милане на третьем заседании апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе "убили журналиста", которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО , и которую пытались интерпретировать вроде "я убил".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", но сказал: "В 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

За освобождение Маркива боролось Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

На сегодняшнем заседании Виталий еще раз напомнил, что все обвинения безосновательны, а сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности.

Во время судебного заседания также выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккелли Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их преступления.