Заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривень
Также в Ужгороде был задержан руководитель ГАСИ.
Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большая стройка" в Закарпатской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, заместитель главы облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра.
За более полумиллиона гривень фигуранты "гарантировали" подрядчику, что не будут создавать искусственные препятствия во время проведения соответствующих строительных работ. Правоохранители задержали обоих должностных лиц в областном центре после передачи всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.
Как сообщает местное издание "Новини Закарпаття", в Ужгороде был задержан заместитель главы Закарпатского областного совета Петр Грицик и руководитель ГАСИ Виталий Лалакулич.
Напомним, ранее спецназ Государственного бюро расследований задержал "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины при получении первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов США.