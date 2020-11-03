Заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривень

Также в Ужгороде был задержан руководитель ГАСИ.

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большая стройка" в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По предварительным данным следствия, заместитель главы облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра.

За более полумиллиона гривень фигуранты "гарантировали" подрядчику, что не будут создавать искусственные препятствия во время проведения соответствующих строительных работ. Правоохранители задержали обоих должностных лиц в областном центре после передачи всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.

Как сообщает местное издание "Новини Закарпаття", в Ужгороде был задержан заместитель главы Закарпатского областного совета Петр Грицик и руководитель ГАСИ Виталий Лалакулич.