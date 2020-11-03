Народные депутаты провозгласили заявление-призыв к судьям Конституционного суда уйти в отставку

Народные депутаты провозгласили заявление-обращение к судьям Конституционного суда, участвовавшим в голосовании за отмену ряда положений антикоррупционного законодательства, безотлагательно уйти в отставку или сложить с себя полномочия.

Заявление с трибуны парламента зачитал нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов. Рядом с ними стояли представители разных фракций и групп.

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"Народные депутаты, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, выступает одновременно и рычагом балансирования системы государственной власти, и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, которые устанавливаются Основным Законом, призывают Конституционный Суд принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курса, (....) сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно!".

В заявлении говорилось также, что народные депутаты подтверждают приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права и уважения и защиты прав человека.

О том, что депутаты будут делать заявление относительно действий КС, вчера в комментарии LB.ua сообщила член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал судей Конституционного Суда добровольно уйти в отставку. Он сказал, что те судьи, которые уйдут в отставку и которые не поддерживали отмену положений антикоррупционного законодательства, смогут претендовать на переназначение.

Кроме того, Зеленский настаивает на принятии законопроекта, предусматривающего роспуск состава Конституционного Суда.

Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.

Это может произойти, если будет политический конфликт.

Впрочем, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий роспуск Конституционного Суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

Она отметила, что за этот документ может не набраться достаточного количества голосов, а фракция больше склоняется к альтернативному законопроекту. Верещук добавила, что Рада готовит политическую реакцию на действия судей КС - заявление.

В Раде также зарегистрировали законопроект в соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.