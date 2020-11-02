После проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в Раду

Сейчас партия ставит перед ним задачу развивать ячейки и сохранить актив в регионах.

Кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула после проигрыша на местных выборах будет готовиться к выборам в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если будут внеочередные выборы в парламент, пойду на них в обязательном порядке... Начиная с сегодняшнего дня, мы уже смотрим на перспективу на следующие кампании", - сказал Притула.

На вопрос, почему он не пошел первым номером в списке в Киевраду, Притула ответил, что это обсуждали в партии и пришли к выводу, что если он проиграет мэрские выборы, то сужать его актив до работы в Киевраде не совсем полезно для политсилы.

Он уточнил, что на него рассчитывают в "более масштабных уровнях и кампаниях".

Притула добавил, что "Голос" ставит перед ним задачу развивать партийные ячейки и сохранить тот актив, который у них есть по регионам. Он добавил, что сейчас будут формировать "короткую, среднюю, долговременную стратегию для работы в регионах".

По словам Притулы, ему уже удалось завести людей в Верховную Раду и в местные органы власти, поэтому ничего не помешает ему в следующую кампанию войти самому.

Напомним, 11 августа Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Он отметил, что хочет и может сделать Киев успешным, потому что с ним идет целая команда специалистов.

Выборы мэра Киева состоялись 25 октября. Согласно предварительным результатам, действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%. На втором месте - бывший глава КГГА (2010-2013 гг.) Александр Попов.

Ранее Притула рассказывал, что партия "Голос" ведет переговоры об объединении с представителями семи украинских политических партий правоцентристского направления.