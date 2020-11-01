В Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протеста

По предварительным данным ЦИК, провластная партия получила 48,36% голосов, а партия Саакашвили – 26,35%.

В Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протеста
Фото: eurointegration.com.ua

В Грузии оппозиция заявила об «общей фальсификации» результатов парламентских выборов и анонсировала акции протеста.

Об этом пишет ekhokavkaza.com.

Такое решение было принято после объявления предварительных официальных результатов выборов, состоявшихся в Грузии 31 октября.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48,36% голосов, а партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26,35%.

Также грузины отдали свои голоса за:

«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79%

«Альянс патриотов Грузии» - 3.2%

«Стратегия Агмашенебели» - 3.27%

«Лела» - 3.23%

«Гирчи» - 3.07%

«Алеко Елисашвили - граждане» - 1.4%

Лейбористская партия - 1,01%

«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,86%

Отметим, выборы проходят по новой системе, подсчитаны данные со 3007 из 3847 участков.

Избиратели выбирали 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 млн граждан Грузии. В стране работали 3,8 тысячи избирательных участков.

Добавим, протестующие соберутся сегодня в 16:00 на проспекте Руставели.

В свою очередь, председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.

В начале сентября партия "Единое национальное движение - Сила в единстве" объявила, что в случае победы выдвинет на пост премьера Михаила Саакашвили.

Напомним, украинскую парламентскую делегацию не пустили в Грузию. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Однако грузинская власть не дала разрешение на прием самолета из Украины.

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