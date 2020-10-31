Премьер Армении обратился к фюреру РФ за помощью из-за Нагорного Карабаха

Пашинян ссылается на союзнические отношения между Арменией и Россией и на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Премьер Армении обратился к Путину за помощью из-за Нагорного Карабаха
Фото: bbc.com

Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, "учитывая приближение боевых действий к границе Армении".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Пашинян просит немедленно провести консультации, чтобы определить, как РоSSия может помочь Армении. Он подробно описал ситуацию, которая "сложилась в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и вызовы, возникшие в связи с ней".

Премьер ссылается на союзнические отношения между Арменией и Россией и статью 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года.

"В письме, в частности, были подчеркнуты "обстоятельства переброса иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха по телефону.

Стороны обменялись мнениями по поводу обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Азербайджан открыл уголовное производство по факту гибели членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Армения утверждает, что сегодня были убиты 200 азербайджанских военных.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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