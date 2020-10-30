У Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки Степанова

Возмущение активистов вызвало перераспределение средств, которые должны были пойти на реконструкцию лаборатории в Национальном институте рака, а пошли на дороги.

У Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки Степанова
Фото: http://patients.org.ua

Сегодня, 30 октября, у Министерства здравоохранения состоялась акция "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки главы Минздрава Максима Степанова и расследование его халатности правоохранительными органами.

Об этом сообщает организация "Пациенты Украины".

Участников акции возмутило перераспределение средств, которые должны были пойти на реконструкцию лаборатории в Национальном институте рака, а пошли на строительство дорог.

"Из-за бездействия Минздрава у онкобольных пациентов забрали 104,5 млн гривен. Средства, которые были выделены для ремонта лаборатории Национального института рака, перераспределили на дороги, шахты и на реставрацию учебных заведений. Несмотря на обещание министра Степанова завершить строительство лаборатории в 2020 году, Минздрав даже не удосужился вовремя провести необходимые процедуры для освоения средств и проведения ремонта в лаборатории", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что деньги у онкобольных пациентов забирают уже не впервые.

"С начала года в МЗ есть неиспользованные $26 млн, которые были сэкономлены на закупках онкологических препаратов из бюджета 2019 года. Это огромная возможность для онкобольных получить такие лекарства, которые ранее не закупались. Но из этих денег постоянно забирают часть средств: $2,5 млн на COVID-19 в начале года, сейчас - на вакцину для профилактики гриппа. А теперь еще и с ремонта лабораторий забрали на дороги! Это нонсенс, когда закупки лекарств провалены, пациенты покупают медикаменты за свой счет - а Минздрав отдает свои деньги на дороги!", - отметила Виктория Романюк из общественной организации "Афина. Женщины против рака".

К зданию Минздрава принесли куски асфальта как знак того, что асфальт вместо таблеток скоро будет ожидать пациентов не только с онкологией, но и всех остальных.

Фото: http://patients.org.ua

Фото: patients.org.ua

"На этой неделе Министерство инициировало, а Кабмин принял постановление, которое передает все медицинские закупки страны в ручное управление министра и его команды. Имея такой карт-бланш, министр Степанов может самостоятельно решать, какого цвета и у кого закупать таблетки. Это крест на успешной антикоррупционной реформе в сфере медзакупок", - отмечает Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

Фото: patients.org.ua

Фото: patients.org.ua

Напомним, Кабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине. В правительстве объяснили, что перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021-м.

Кроме того, 35 млрд из 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19, согласно решению Кабмина, планируется использовать для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. 27 октября в Минфине сообщили, что на строительство и ремонт дорог использовано 47% из выделенных 35 млрд гривен.

Организации "Центр противодействия коррупции" и фонд "Пациенты Украины" заявили, что подают заявление в Государственное бюро расследований в отношении министра Степанова. Заявление подают по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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