"Политическое решение проблемы имеет право на существование", - министр юстиции о роспуске Конституционного Суда

"Имеет ли право на жизнь и реализацию инициатива Президента по перезагрузке КСУ? Мое внутреннее убеждение - да".

"Политическое решение проблемы имеет право на существование", - министр юстиции о роспуске Конституционного Суда
Денис Малюська на засіданні уряду 4 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська поддержал роспуск Конституционного Суда Украины, заявив, что "политическое решение проблемы имеет право на существование".

Об этом министр написал в фейсбуке.

"СНБОУ и Президент, учитывая все риски, поддержали идею политического урегулирования проблемы путем перезагрузки всего состава Конституционного Суда Украины, что и было оформлено соответствующим законопроектом. Немало оппонентов такого решения указали, что оно не является юридическим и не соответствует требованиям закона и Конституции, а поэтому не может быть поддержано. Мое же убеждение, как Министра юстиции Украины, - политическое решение проблемы имеет право на существование", - заявил Малюська.

Он напомнил, что подобного рода спор между политическим и юридическим решением уже был в 2014 году.

"Во времена Революции достоинства было принято немало политико-правовых решений, где трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения. Одним из таких политико-правовых решений стала действующая редакция Конституции Украины", - напомнил Малюська.

По мнению министра юстиции, "секрет успешности тех политических (политико-правовых) решений" в том, что это был общественный компромисс и реализация справедливости.

"Это - единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти. Поэтому имеет ли право на жизнь и реализацию инициатива Президента по перезагрузке КСУ? Мое внутреннее убеждение - да, если она будет поддержана Верховной Радой Украины и обществом", - резюмировал Денис Малюська.

Напомним, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

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