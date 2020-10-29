НАПК вызвало трех судей Конституционного суда для дачи объяснений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не составляло админпротоколы о конфликте интересов у трех судей Конституционного суда Украины (КСУ) во время голосования об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК. Впрочем, НАПК вызвало этих судей для дачи объяснений.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Слово и дело” со ссылкой на источники в НАПК.

“Мы судей Конституционного суда вызывали на пятницу. Протоколы еще не должны были быть вручены”, – сказал один из источников в НАПК журналисту “Слово и дело”.

Другой источник в НАПК сообщил, что судей КСУ Игоря Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК), Ирину Завгороднюю и Владимира Мойсика вызвали для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.

Ранее в НАПК сообщали о возможном конфликте интересов у судей КСУ Ирины Завгородней и Сергея Головатого. В НАПК подчеркивали, что ранее они нашли признаки преступления (использование заведомо поддельного документа), вероятно, совершенного судьей КСУ Мойсиком.

Кроме того, НАПК составляло административные протоколы в отношении судей КСУ Мойсика и Слиденко за неподачу в реестр сообщений о существенных изменениях имущественного положения.

Напомним, на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое в экстренном порядке созвал президент Владимир Зеленский, будут рассмотрены вопросы, возникшие после решения КСУ относительно полномочий НАПК, а также решения Окружного административного суда Киева (ОАСК) по поводу изъятия из госреестра информации о главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Фото: zn.ua