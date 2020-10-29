Гослесагентство рекомендует отложить начало сезона охоты на парнокопытных из-за большого количества грибников в лесах

Гослесагентство рекомендует отложить начало сезона охоты на парнокопытных из-за большого количества грибников в лесах

Государственное агентство лесных ресурсов рекомендовало отложить открытие сезона охоты на копытных. Специалисты опасаются возможных несчастных случаев, так как продолжается грибной сезон и в лесах находится много грибников.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Гослесагентства на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, на конец октября- начало ноября пользователи охотничьих угодий планируют открытие сезона коллективной и облавной охоты на копытных животных 2020-2021 годов.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины рекомендует областным управлениям лесного и охотничьего хозяйства перенести сроки охоты на копытных животных на более поздний период.

По мнению специалистов это поможет избежать несчастных случаев при проведении охоты, так как сейчас еще продолжается грибной сезон, поэтому в лесах находится значительное количество любителей “тихой охоты”.

Напомним, весной прошлого года Шестой апелляционный административный суд поддержал Министерство природы и отменил решение Окружного административного суда города Киева от 27 ноября 2018 года. Таким образом, приказ Минприроды о занесении лося в Красную книгу признан законным и действующим.

Фото: “Багнет”


Игорь Бровко, КиевВласть

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