Теракт во Франции: вооруженный человек напал на молящихся в базилике Нотр-Дам

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей базилики Нотр-Дам во Франции. Есть жертвы и пострадавшие. Что известно о теракте в Ницце?

Как сообщают французские власти, от действий вооруженного ножом террориста в Ницце пострадали три человека, двое из них погибли, третий – в больнице в тяжелом состоянии. Позже, градоначальник города, в котором произошел теракт, Кристиан Эстрози сообщил, что нападающего задержали силы правопорядка.

Кристиан Эстрози также заявил, что предварительное расследование указывает на то, что вооруженный человек готовил «террористическую атаку в сердце базилики Нотр-Дам». На данный момент французские правоохранители ищут сообщников террориста, в МВД призвали граждан держаться подальше от центра города. Очевидцы сообщают, что перед нападением террорист выкрикивал «Аллах Акбар».

Сообщается, что жертвами преступника стили мужчина и женщина, еще одна женщина находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

К проведению следственных действий на данный момент уже подключен прокурор Франции, специализирующийся на борьбе с терроризмом. Официально пока еще ни одна из террористических организаций ответственность за нападение на прохожих в базилике Нотр-Дам не взяла.

Напомним, чуть более двух недель назад во Франции, в пригороде Парижа, произошел теракт. 18-летний чеченец, родители которого покинули РоSSию более 10 лет назад, напал на учителя истории.