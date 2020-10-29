Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях
Президент вернул документ в Раду.
Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон № 3014 "Об электронных коммуникациях" со своими предложениями.
Закон был принят Верховной Радой 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов.
13 октября его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и направил на подпись президенту.
Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
В частности, законопроект предусматривает:
- уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;
- все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;
- обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;
- пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;
- право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом по описанию условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг;
- уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;
- увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.
Напомним, в августе 2019 года Украина подтвердила желание присоединиться к Единому цифровому рынку ЕС.