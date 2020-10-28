Словакия проверит все население на коронавирус

Тесты на COVID-19 сделают всем жителям страны, которые старше 10 лет

Словакия проведет общенациональное тестирование населения на коронавирус 31 октября - 1 ноября.

Об этом сообщает Aktuality.

Тесты на коронавирус сделают всем жителям страны, которые старше 10 лет. Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные.

"После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье ... Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться на карантине и не подвергать опасности других", - заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

После общенационального тестирования руководители Минздрава и представители правительства проведут встречу и решат, будет ли еще один раунд тестирования.

Население страны - около 5,5 млн человек.

Напомним, в начале октября в Словакии ввели режим чрезвычайной ситуации. Резкий рост числа инфицированных ковидом на протяжении последних трех суток заставил правительство Словакии привлечь военных для помощи медикам и ввести строгие карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что в Китае протестируют весь девятимиллионный город, в котором обнаружили 12 случаев COVID-19.