Словакия передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2

Словакия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Най, передает Defence 24 .

Эти САУ обладают калибром 155 мм и дальнобойностью до 40 километров.

Министр подчеркнул, что украинские артиллеристы уже учатся управлять этими машинами.

На прошлой неделе благодаря усилиям нескольких стран в Украину уже поступили САУ М109. По словам министра обороны Алексея Резникова, это «очень качественная техника». Она пополнит парк артиллерии 155-мм калибра в дополнение к уже переданным гаубицам М777 и FH70 и САУ CAESAR.

Также Украина скоро должна получить противокорабельные ракеты Harpoon – их передадут Дания, Великобритания и Нидерланды. Этими ракетами усилят береговую оборону.