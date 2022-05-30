Словакия передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2
Они могут стрелять на расстояние до 40 км.
Словакия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Най, передает
Эти САУ обладают калибром 155 мм и дальнобойностью до 40 километров.
Министр подчеркнул, что украинские артиллеристы уже учатся управлять этими машинами.
На прошлой неделе благодаря усилиям нескольких стран в Украину уже поступили САУ М109. По словам министра обороны Алексея Резникова, это «очень качественная техника». Она пополнит парк артиллерии 155-мм калибра в дополнение к уже переданным гаубицам М777 и FH70 и САУ CAESAR.
Также Украина скоро должна получить противокорабельные ракеты Harpoon – их передадут Дания, Великобритания и Нидерланды. Этими ракетами усилят береговую оборону.