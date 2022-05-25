"Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным"
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предупредил, что если РоSSия победит в войне в Украине, его страна станет следующей.
Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.
"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Украина должна победить", - сказал он.
Дальше Гегер раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком полагаются на роSSийские энергоносители. Он призвал лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.
"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с путиным вызвал войну в Украине. Идет агрессивная война, люди погибают", - отметил Гегер.
Он подчеркнул, что украинцы "проливают свою кровь за наши ценности".
Гегер также попросил Евросоюз работать с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".