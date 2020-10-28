Представитель Зеленского в КСУ раскритиковал решение суда об антикоррупционном законодательстве

Принимая решение о признании неконституционными отдельных положений антикоррупционного законодательства, КСУ допустил ряд нарушений собственного регламента.

Представитель Зеленского в КСУ раскритиковал решение суда об антикоррупционном законодательстве
Федор Вениславский
Фото: пресс-служба президента

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании неконституционными ряда норм антикоррупционного законодательства было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил представитель президента Украины в КСУ, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский.

По его мнению, принимая решение о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, КСУ допустил ряд нарушений собственного регламента.

"Во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та спешка, с которым КС принимает такое решение, заставляет усомниться в объективности и беспристрастности судей Конституционного суда", - сказал он.

Вениславский напомнил, что по ст. 366-1 Уголовного Кодекса обвинили одну из судей КСУ Ирину Завгороднюю.

"То есть, на наш взгляд, имеет место чистый конфликт интересов. Именно для того, чтобы исключить привлечение судей Конституционного суда Украины, в том числе, к юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, КС сегодня принял такое решение", - отметил он.

По словам Вениславского, дальнейшие шаги по разрешению этой ситуации будут рассматриваться на уровне парламента..

Напомним, сегодня на закрытом заседании КСУ отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

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