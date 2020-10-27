В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины

Консульский округ в городе Шемахи будет охватывать шесть районов.

В помещении посольства Украины в Азербайджане во вторник состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины в городе Шемахи.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

"Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в Шемахи Мехрану Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахи", - говорится в сообщении .

Консульский округ в городе Шемахи будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинской районы.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами", -отметили в украинском посольстве.

Мехран Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Азербайджан определен в ней как один из стратегических партнеров.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В конце прошлого года Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма.