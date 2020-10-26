Из Беларуси выехала еще одна представительница Координационного совета

Философ и член Координационного совета Беларуси Ольга Шпарага выехала из Беларуси.

Об этом пишет белорусское издание TUT.by со ссылкой на сообщение Шпараги в соцсетях.

"Я тоже на свободе и уже в Вильнюсе. Еще 12 дней (мне дали. - ред.), прислали на почту постановление к моменту моего выхода. Пришлось срочно и тайно с любимым мужем Александром Адамянцем поехать - это же может и не закончиться вовсе. Дома я в итоге так и не побывала", - заявила она.

Шпарага была задержана во время протестного марша 4 октября, ее отпустили на следующий день в суд. Второй раз ее задержали 9 октября. Ее осудили за участие в незаконном митинге, женщина отбывала наказание в тюрьме в Жодино.

Напомним, что 13 октября Беларусь покинул последний член президиума Координационного совета Сергей Дылевский. Он уехал в Польшу .

О создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси Светлана Тихановская объявила 14 августа. В него вошли представители гражданского общества, известные белорусы, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции попыткой захвата власти.

В начале сентября в Беларуси задержали или выдворили из страны шестерых из семи членов КС. На свободе осталась только Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Лидер оппозиционного движения Тихановская считает, что Алексиевич не арестуют и не выдворят из страны, а давление на нее "осудят даже те, кто поддерживает диктатуру".

28 сентября Светлана Алексиевич вылетела из Беларуси в Германию. Ее помощница заверила, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета. Сама Алексиевич отметила, что пока не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию, однако опасается, что ей не позволят вернуться в страну.