На выборах мэра Николаева лидирует действующий мэр Сенкевич - экзит-пол

На выборах городского головы Николаева с показателем 40,78% лидирует кандидат от партии "Пропозиция" и действующий мэр Александр Сенкевич.

На втором месте - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка (26,77%). Такие данные экзит-пола обнародованы в эфире студии Савика Шустера.

На третьем месте - Татьяна Домбровская ("Слуга народа").

В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ (26,74%), "Пропозиция" (23,79%), "Слуга народа" (19,62%), "Европейская солидарность" - 6,87%, Партия Шария (5,48% ), "Наш край" (5,37%).

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.