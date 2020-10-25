На выборах мэра Черкасс лидирует действующий мэр Бондаренко, - экзит-пол

На выборах мэра Черкасс лидирует действующий городской голова Анатолий Бондаренко.

Такие данные экзит-пола объявлены в эфире программы Савика Шустера на канале "Украина 24".

Согласно опросу, Бондаренко набирает 32,66% голосов. На втором месте - Виктор Евпак от партии "Голос" (19,84%), на третьем - Виталий Ильченко от "Слуги народа" (17,8%).

Напомним, обострение между мэром Черкасс и центральной властью началось в мае после того, как Бондаренко, вопреки решению правительства, ослабил карантин в городе. Полиция открыла из-за этого уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос. Позже президент Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".